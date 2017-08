“Tòquio és un objectiu”

Paula Juste, que amb 14 anys ja és subcampiona d’Espanya absolut, veu els Jocs del 2020 com una “possibilitat real” || Ahir va debutar com a ‘entrenadora’

Per si hi havia algun dubte que Paula Juste és una ferma candidata a estar en els pròxims Jocs de Tòquio 2020, la jove nadadora lleidatana els va dissipar en el passat Campionat d’Espanya absolut disputat la setmana passada a Terrassa, el primer en el qual prenia part amb tan sols 14 anys acabats de complir. Allà, contra les més grans, moltes d’elles olímpiques, es va coronar subcampiona estatal dels 400 metres lliures i va fregar el bronze en els 200. Tota una proesa a l’abast de molt pocs.

“Era la meua primera experiència en el campionat absolut i la veritat és que va ser molt millor del que esperava. No tenia gaire confiança, però al final vaig acabar molt contenta perquè vaig aconseguir una plata, em vaig quedar a dos dècimes del bronze i vaig millorar les meues marques”, explica la nadadora del Club Natació Lleida, que en els 400 lliures només va ser derrotada per l’olímpica Melanie Costa. “Vaig competir amb ella i va ser molt difícil seguir-li el ritme, però vaig quedar molt satisfeta amb el meu resultat. Això em fa tenir més il·lusió de continuar treballant per aconseguir més objectius”, afegeix. Tot i que els Jocs de Tòquio queden encara lluny, sens dubte són un al·licient més i un repte per a la jove nadadora. “El camí que queda és molt llarg. Hi ha gent que, tenint opcions, es queda pel camí i una altra, que no pensava que podria estar-hi, al final hi arriba, així que m’ho prenc com una possibilitat real, com un objectiu, perquè a tot esportista li agradarà participar en uns Jocs”, va dir. Des d’aquesta temporada forma part d’un programa de joves promeses amb vista a cita olímpica del 2020, a què arribaria amb 17 anys i en la llista de la qual hi ha un altre lleidatà, Ferran Julià, del Club Natació Cervera. En els últims mesos ha participat en concentracions, sobretot al Centre d’Alt Rendiment de Sierra Nevada i que reprendrà a l’octubre. Ahir, abans d’iniciar unes merescudes vacances, es va estrenar en la faceta d’entrenadora amb els nens i nenes que participen en el programa municipal d’Esportmania a les piscines de Cappont i va respondre les seues preguntes, la majoria sobre els Jocs. Després va compartir uns llargs amb els joves.