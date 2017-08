VÍDEO. Els Globetrotters anoten una cistella des d'un helicòpter a 64 metres d'altura

El jugador Bull Bullard va llançar la pilota i va aconseguir el tir, el més alt efectuat des d’una aeronau

Els Globetrotters de Harlem, els reis dels mats, els salts acrobàtics i els tirs més espectaculars de l'NBA, van tornar a impressionar en encistellar a 64 metres d’altura a la costa de Nova Jersey, va anunciar aquest dimecres l’equip a les xarxes. Pujat a bord d’un helicòpter situat a 64 metres d’altura, el jugador Bull Bullard va llançar la pilota i va aconseguir que el tir, el més alt efectuat des d’una aeronau, entrés net a la cistella, situada al passeig marítim de la localitat de Wildwood, a Nova Jersey.



Bullard, que juga en la posició d’aler als Globetrotters des del 2008, ha estat per segon any consecutiu l’artífex de la cistella més espectacular i esbojarrada de la temporada.



El seu metre noranta-tres d’altura no va ser un impediment perquè l’any passat el jugador encistellés des de les altures del parc d’atraccions de Morey’s Piers, també a l’estat de Nova Jersey, suspès d’un arnès. En aquesta ocasió, Bull, que ha participat en diverses edicions del concurs televisiu American Ninja Warrior, va voler anar més enllà i va anotar, sense titubejar, contemplant des del seient del copilot els més de 60 metres d’altura que li separaven de la cistella.



El repte assumit per Bull és un avançament del que els seguidors del llegendari equip podran veure en els quatre partits que tenen programats a Nova Jersey del 16 al 19 d’agost.



Els Globetrotters sumen amb el llançament aeri de Bull una nova proesa en el seu historial de demostracions de domini de la pilota dins i fora de la pista de bàsquet. Els Globetrotters de Harlem porten des del 1926 transformant el bàsquet en un espectacle d’entreteniment sense límits.