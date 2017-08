Emili, blau per sempre

El Camp d’Esports va acollir ahir un emotiu homenatge a Emili Vicente i el Lleida venç en la seua presentació el Reus

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Emili Vicente va rebre ahir un emotiu homenatge al Camp d’Esports, l’escenari que el va acollir com a futbolista i com a entrenador. Emili, un home apreciat per tots els que van tenir tracte amb ell, va rebre l’emocionat record de l’afició blava, que no s’oblida d’un dels seus, d’una persona vinculada ja per sempre al color blau del club i que ha donat nom a un nou trofeu, la primera edició del qual es va celebrar ahir. El guió perfecte va ser que el seu fill gran, Joan, va recollir el trofeu guanyat pel Lleida al superar per 1-0