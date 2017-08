El Lleida organitza el viatge de l’afició en el debut de Lliga

Munta el desplaçament a Badalona i naix el Comitè de Disciplina Social

El Lleida organitza un desplaçament d’aficionats a Badalona, el proper dia 20, coincidint amb l’inici de la nova temporada de lliga. A partir d’avui, els seguidors blaus, siguin o no abonats, poden adquirir els tiquets per acompanyar l’equip en el primer partit de Lliga, que es jugarà el diumenge dia 20 a les 19.00 al Nou Estadi Municipal de Badalona. També és segur que hi haurà desplaçament a Peralada en la tercera jornada de la Lliga. Els desplaçaments els organitza aquest any la Comissió creada amb aquesta finalitat, integrada per membres del club i socis de l’acabada de crear Grada