Un Parc del Segre a Bangkok

El dissenyador de la instal·lació olímpica urgellenca, Ramon Ganyet, en projecta una de molt similar al sud de Tailàndia || El canal ja va servir de model per als Jocs d’Atlanta’96 i Sydney’2000

Aquest any es commemora el vint-i-cinquè aniversari de la celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona’92, que van tenir lloc a la Seu d’Urgell i l’emblemàtic Parc del Segre com a subseu de les proves de piragüisme d’aigües braves. Des d’aleshores, la instal·lació ha servit de model per a molts altres canals, olímpics o no, i al dissenyador, l’urgellenc Ramon Ganyet, no li paren de ploure propostes per copiar aquesta obra mestra en altres llocs del món.L’última oferta li ha arribat des de la llunyana Tailàndia, un país novell en el món de les aigües braves que ha apostat fort de