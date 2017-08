VÍDEO. Els aficionats aplaudeixen el gest d'Àlex Márquez amb un rival després d'una caiguda

El lleidatà va ajudar l’anglès Danny Kent després que ambdós se n’anessin a terra al final de recta a Austràlia

Problemas en la curva 1. Varios pilotos se van al suelo. #AustrianGP pic.twitter.com/JqJXnj0Zde — Movistar MotoGP (@movistar_motogp) 11 de agosto de 2017

El lleidatà Àlex Márquez ha demostrat aquest divendres la seua solidaritat i 'fair play' en ajudar l’anglès Danny Kent després d’una espectacular caiguda al final de la recta en els entrenaments lliures de Moto 2 d’Austràlia. El de Cervera i el seu rival han estat dos dels damnificats per la pluja, que ha convertit les caigudes en una constant, sobretot al final de recta, on en sec se superen els 250 quilòmetros per hora.Àlex va caure primer i es va emportar el britànic, que va quedar a l’asfalt sense poder aixecar-se. A més de treure el seu rival de la pista, el petit dels Márquez li ha demanat disculpes públicament.