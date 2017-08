Màrquez suma la seua cinquena millor classificació de l'any i bat les Ducati

Sorprèn els seus rivals en el circuito austríac de Spielberg

El pilot de Cervera Marc Màrquez (Repsol Honda RC 213 V) va sumar la seua cinquena millor classificació de la temporada en ser el més ràpid en els entrenaments oficials del Gran Premi d’Àustria de MotoGP que es disputarà demà en el circuit Red Bull de Spielberg i en els quals va batre els dos pilots oficials de Ducati.

El fabricant de Borgo Panigale havia estat el gran dominador del primer gran premi disputat a Àustria l’any passat i aquesta circumstància els va convertir en la present temporada en l’objectiu a batre, el que només va fer el líder de Repsol Honda, que va rodar una dècima i mitja de segon més ràpida que l’italià Andrea Dovizioso i gairebé quatre dècimes sobre l’espanyol Jorge Lorenzo.

Màrquez no deixa de sorprendre per la seua decisió en els moments difícils i així es va poder veure com en els quarts entrenaments lliures, que només serveixen per posar a punt la moto per a la qualificació, el pilot de Repsol Honda se’n va anar pels terres sense importància però evidentment amb la seua moto feta malbé per la caiguada.

En lloc de tornar al seu taller per reparar, en quedar poc temps, va decidir continuar en pista. El més rellevant de la situació és que, amb tot, el líder del mundial va ser capaç, dos voltes més tard, de marcar el millor temps per davant dels també espanyols Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) i Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V), d’obligat a disputar la primera classificació a l’ésser quinzè.

I, en aquesta primera classificació, Dani Pedrosa va voler resoldre sense errors ni disgustos la seua classificació per a la segona i va dominar des del principi amb autoritat, 1:23.924 en la seua tercera volta.

En el seu primer canvi de pneumàtic va tornar a pista amb Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP17) rodant per sota del seu registre i arrabassant-li la primera plaça, encara que almenys va aconseguir el seu passi a la segona classificació al costat de l’italià.

Al més pur estil de la categoria de Moto3, la segona classificació de MotoGP va començar amb Marc Màrquez vigilant que ni l’italià Andrea Iannone (Suzuki GSX RR), que va trencar una de les seues motos en els quarts lliures, ni ningú, no es pogués "enganxar" a la seua roda.

Màrquez va fer el primer millor temps, superat per Iannone, que va seguir la seua línia, però el ritme d’aquells instants va ser ràpidament superat per gairebé tots els seus competidors, amb un sorprenent Karel Abraham (Ducati Desmosedici GP15) en la primera posició en la tercera volta, ni més ni menys que per davant de Valentino Rossi, Dani Pedrosa i Danilo Petrucci, si bé al final va ser onzè.

Maverick Viñales li va superar en el seu tercer gir però, per darrere, el pilot de Repsol Honda ja rebaixava en més de set dècimes de segon en el tercer parcial el temps de tots els seus rivals i en completar la volta es va posar líder amb un avantatge de més de sis dècimes de segon sobre el mateix Rossi, el seu rival més directe.

En la següent volta Viñales va relegar l’italià al tercer lloc i tot va canviar en la classificació d’entrenaments a partir d’aquells instants. Andrea Dovizioso va ser el següent en donar una mostra del seu nivell en situar-se segon amb poc més de tres dècimes de desavantatge respecte a Màrquez, que havia entrat al seu taller a canviar de pneumàtics i encara manava amb 1:23.473, unes mil·lèsimes més lent que al matí, 1:23.459.

A Dovizioso li va doblegar el seu propi company d’equip, Jorge Lorenzo, que després del canvi de pneumàtics va aconseguir el segon millor temps, si bé Marc Màrquez hauria tornat a la pista i després de la volta de llançament va tornar a baixar el seu temps, 1:23.235, a poc menys d’una dècima de segon del rècord absolut de la categoria, que l’any passat va aconseguir Andrea Iannone amb 1:23.142.

Però amb una volta encara per davant, Dovizioso va aconseguir superar Lorenzo per recuperar la segona posició i conformar la primera línia de sortida definitiva al costat de Màrquez, per davant, i Lorenzo, després d’ell.

En la segona línia van acabar Maverick Viñales, Danilo Petrucci i el francès Johann Zarco (Yamaha YZR M 1), amb Valentino Rossi com el primer integrant de la tercera línia, al costat de Dani Pedrosa i el britànic Cal Crutchlow (Honda RC 213 V).