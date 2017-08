Àlex Màrquez, segon a Moto2 en el Gran Premi d'Àustria

REDACCIÓ Actualitzada 13/08/2017 a les 13:06

Àlez Màrquez ha tornat a pujar aquest migdia al podi per segona carrera consecutiva en acabar segon a Moto2 del Gran Premi d’Àustria. El menor dels Màrquez, que ha sortit des de la tercera plaça, s’ha deslliurat d’una caiguda massiva que hi ha hagut tot just començar i en la qual s’han vist involucrats mitja dotzena de pilots, entre ells Andrea Locatelli, Lorenzo Baldassarri, Sandro Cortese, Xavier Simeon, Fabio Quartararo i Xavier Vierge. El líder del Mundial, Franco Morbidelli, aviat ha superat l’autor de la pole, Mattia Passini. En les primeres voltes, Àlex també s’ha afegit a la lluita pel cap de cursa i en el quart gir s’ha col·locat primer, encara que Morbidelli aviat li ha tornat l’avançament. Per darrere, el suís Thomas Luthi ha anat progressant fins situar-se a l’altura de Màrquez en l’equador de la carrera. Unes voltes més tard, Àlex ha hagut de cedir-li la segona plaça, sempre amb Morbidelli primer, mentre que el lusità Miguel Oliveira també s’ha situat al seu rebuf. Però el menor dels Màrquez ha avançat Luthi en la volta 21 i, poc després, Oliveira se n’ha anat per terra. Malgrat marcar la volta ràpida, Àlex no ha aconseguit atansar-se a Morbidelli, que s’ha emportat la victòria final per davant del de Cervera i del suís Luthi, que ha completat el podi. D’aquesta manera, Morbidelli es consolida encara més com a líder del Mundial, mentre que Àlex resta cinc punts a l’avantatge que li portava Luthi al segon lloc, del qual el separen ara 22 punts.