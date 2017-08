El Balaguer, a semifinals

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Partit de tràmit per al Balaguer davant del Torrefarrera en la tornada dels quarts de final de la Copa Lleida, que van sentenciar amb un contundent 5-1 per accedir a semis. L’equip que dirigeix aquesta temporada Edu March, que venia amb un 0-4 del partit d’anada, es va prendre el partit amb tranquil·litat, ja que l’eliminatòria estava més que sentenciada, i els primers minuts del duel van ser de poca intensitat. No va ser fins al minut 30 quan va arribar la primera diana del matx, favorable al Torrefarrera, després d’un tret creuat de Miki que va sorprendre Alfred (0-1).