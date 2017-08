Marc Màrquez, segon a Àustria després d'una èpica batalla amb Dovizioso

Marc Màrquez ha acabat segon al Gran Premi d'Àustria de MotoGP després de protagonitzar una lluita èpica pel triomf enfront Andrea Dovizioso, que ha acabat guanyant. Màrquez, que partia des de la pole, s’ha vist superat des de l’instant en què el semàfor s’ha posat en verd per Jorge Lorenzo, que amb la seua Ducati ha protagonitzat una sortida fulgurant i s’ha destacat clarament al capdavant seguit pel de Cervera i .per Andrea Dovizioso, també amb Ducati. Durant les primeres voltes ha fet la sensació que el balear podria escapar-se, mentre Marc i Dovizioso lluitaven per la segona plaça amb Valentino Rossi, Johann Zarco i Maverick Viñales intentant caçar-los, i Dani Pedrosa, company d’Honda de Màrquez, també anava remuntant posicions. Marc i Dovizioso han intercanviat avançaments fins que en la volta deu el de Cervera ha tirat i ha caçat Lorenzo, amb l’italià al seu rebuf. Llavors, ha assaltat el primer lloc en la volta dotze, seguit per Dovizioso, que li ha mantingut el ritme, mentre Lorenzo s’ha quedat lleugerament per darrere i l’ha atrapat Pedrosa. En les següents voltes hi ha hagut una doble lluita entre Honda i Ducati pel primer i tercer lloc, amb Marc i Dovizioso lluitant pel lideratge i Lorenzo i Pedrosa una mica per darrere. En la volta 17, l’italià ha avançat a Màrquez, mentre que Pedrosa ha fet el mateix amb Lorenzo i, tres voltes després, el de Cervera ha tornat a col·locar-se al capdavant. En la volta 22, a falta de sis per al final, Pedrosa ha assolit Marc i Dovizioso, que han protagonitzat un gran duel, amb el que han tornat a distanciar-se de Pedrosa, jugant-se la victòria entre ells en les últimes voltes. A falta de poc més d’una volta, el de Cervera s’ha passat de frenada, la qual cosa ha donat un petit avantatge al seu rival. Tanmateix, ha tornat a assolir-lo i s’ho ha jugat tot per aconseguir la victòria, que finalment se li ha escapat en passar-se de frenada en l’última corba. Pedrosa ha completat el podi i Lorenzo ha estat quart. Així doncs, Màrquez segueix líder del Mundial amb 174 punts, 16 més que Dovizioso, que arrabassa el segon lloc a Viñales.