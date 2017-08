L’AEM perd a casa

Va començar dominant i al minut 12 ja guanyava 2-0, però l’Igualada va remuntar al segon temps || Va acusar el cansament del partit contra el Barcelona

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

L’AEM va perdre ahir davant de l’Igualada (3-4) en el tercer amistós de preparació, en un partit en el qual es va reflectir el desgast físic de les jugadores locals, que dissabte van jugar contra el Barcelona. A causa d’això, en el quadre local hi havia algunes baixes, per la qual cosa es va donar participació a algunes integrants del filial.L’equip de Dani Rodrigo va començar el matx amb un domini incontestable, que es va materialitzar en el minut 7, quan Nàdia, de falta directa des de 30 metres, va inaugurar el marcador (1-0). Tot just 5 minuts després, Pixu