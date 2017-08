El Lleida tanca avui la pretemporada en el centenari de les Borges (19.00)

El Lleida posa avui punt final a la pretemporada amb un últim amistós a les Borges (19.00), que s’emmarca en els actes amb els quals el club de les Garrigues celebra el centenari. Diumenge l’equip de Gerard Albadalejo jugarà al camp del Badalona el primer partit de Lliga.

El Borges aprofitarà la visita del Lleida per estrenar el nou himne, commemoratiu dels seus cent anys de futbol. Els actes començaran a les 18.30 h, mitja hora abans del partit, que té entrada gratuïta.

El club ha reunit més de 140 jugadors que al llarg de la història ha vestit la samarreta del Borges i als quals farà entrega d’un obsequi.

Àngel Rodríguez, president del Borges, va agrair el treball de la comissió “que ha preparat els actes del centenari i al Lleida, per haver col·laborat amb aquesta celebració tan especial per a tots els que estimem el futbol”. Albert Esteve, per la seua banda, va dir que “per a nosaltres és un orgull poder participar en la celebració del centenari d’un club com el Borges i, a més, fomentar la cohesió del territori”.

Fins al dia 12 de setembre hi ha oberta una exposició amb fotografies de diferents èpoques i també s’editarà un llibre sobre els cent anys de futbol.