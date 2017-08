Talent lleidatà a Àustria

Jaume Bartés, format al planter del Lleida Llista, complirà la tercera temporada al Wolfurt, on és jugador i entrenador || També exerceix de seleccionador austríac en la categoria U-17

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Jaume Bartés Queraltó (Lleida, 31-3-1995) ha hagut de fer com altres molts joves que volen convertir la seua passió per l’esport en una forma de vida i que, malgrat el seu talent, no ho aconsegueixen a casa i aposten per aconseguir-ho fora. Als seus 22 anys, ja fa dos temporades que aquest lleidatà, format al planter del Lleida Llista, juga en un club austríac, l’RHC Wolfurt, amb el qual ha renovat per una temporada més i on exercirà de nou com a jugador i entrenador. A més, des de la passada temporada és també el seleccionador U17 d’Àustria, amb la