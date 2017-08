Aran, escenari de la tercera edició del campus de l’ACB

La Val d’Aran va ser escenari de la tercera edició del Camp Movistar by Liga Endesa, en el qual van participar prop de quaranta nens de 8 a 14 anys. Com en les anteriors edicions, els participants van alternar la pràctica del bàsquet al Palai d’Espòrts de Vielha amb activitats lúdiques. Entre aquestes, una visita al complex termal Baronia de Les, una ruta de senderisme per Aran, conèixer la Pista de Gèu de Vielha i Deportur, on van poder disfrutar de diferents esports d’aventura. El campus va ser també un espai de promoció del joc net, en el qual van participar dos dels àrbitres de la Lliga ACB, el lleidatà Pere Munar i Juan de Dios Oyón. El campus de la Lliga va posar el punt final amb l’entrega dels diplomes, a la qual va assistir el president de l’ACB, Francisco Roca, que va estar acompanyat de l’alcalde de Vielha, Juan Antonio Serrano, i la conselhera de Torisme de Aran, Anna Díaz. La Val d’Aran s’ha convertit en una referència durant els últims anys per a la Lliga ACB, amb l’stage de diversos equips de la màxima categoria estatal i la presència de tècnics com Sergio Scariolo, seleccionador d’Espanya, Pepu Hernández i Aíto García Reneses, ara a l’Alba.