Doble victòria per al Balaguer

Guanya el triangular de Vilanova de la Barca al sumar dos triomfs || S’imposa al conjunt local i a l’Atlètic Segre

El Balaguer es va imposar ahir en el triangular disputat a Vilanova de la Barca davant de l’equip amfitrió i el juvenil de l’Atlètic Segre, que va mostrar molt bones maneres i va posar en un compromís un conjunt de Primera Catalana molt minvat, ja que no hi estaven convocats jugadors com Joan Martínez, Isaac, Pau, Carlos Martínez, Jordana, Sala i Fontana, entre d’altres.El primer partit va ser per al juvenil de l’Atlètic Segre, que va aconseguir guanyar el Vilanova de la Barca gràcies a un solitari gol d’Espinar al minut 35 (0-1). En el segon encontre del triangular, el