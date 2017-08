El Cecell mira cap al planter

Aposta per la base per suplir la marxa de quatre dels seus titulars || L’equip inicia la pretemporada amb l’objectiu de seguir a la primera estatal

El Cecell va arrancar ahir una temporada en què s’haurà de reinventar després de la marxa, per diversos motius, de quatre dels seus titulars indiscutibles. Les lleidatanes Blanca Bademunt, de 26 anys, i Laura Civit, de 24, s’han vist obligades a abandonar el voleibol a causa de les lesions, agreujades l’última campanya, mentre que la mallorquina Laura Vicens i la barcelonina Selma Jiménez han deixat l’equip per tornar a casa seua una vegada acabats els estudis universitaris que cursaven a Lleida. Aquestes absències s’han cobert amb la tornada de Núria Solé, després de dos anys fora de l’equip per qüestions d’estudis, i el fitxatge de Gemma Marçal, procedent de l’Igualada de Tercera Catalana. Les altres dos places seran per a juvenils, entre elles Mariona Nou, que quedarà vinculada al primer equip. “Hem perdut quatre peces molt importants i les noves necessitaran un rodatge. Està clar que l’objectiu, aquesta vegada més que mai, serà la permanència”, va apuntar Montse Nadal, directora esportiva del club.

L’equip, que seguirà dirigit per Salvador Roigé, va iniciar ahir els entrenaments al pavelló dels Magraners, ja que el del Camp Escolar no estarà operatiu fins a l’inici del curs lectiu. El Cecell debutarà davant de l’afició en el Torneig de la Diada, el 9 de setembre, davant el CV Terol.