Supercopa molt blanca

Un Barça més defensiu que mai torna a perdre davant d’un Madrid que va sentenciar amb un altre gol d’Asensio als tres minuts || Messi i Luis Suárez, molt sols, van estavellar una pilota al pal

La lògica es va imposar i el Reial Madrid va aixecar la seua desena Supercopa d’Espanya al guanyar de nou (2-0) un Barça impotent, faltat de joc i que, fins ben entrada la segona part, va perdre fins i tot les senyes d’identitat, i confirma una vegada més que necessita fitxatges de manera urgent. La revolució que havia fet en l’onze inicial Ernesto Valverde va quedar en evidència ja des del primer minut. L’acumulació d’homes a la zona defensiva va dificultar les tasques de creació del Barça i va facilitar les del Madrid, que aviat va deixar sentenciada, per si no ho estava, la Supercopa amb un altre superb gol des de fora de l’àrea de Marco Asensio, aquell jugador que els tècnics del Barça van deixar escapar per no voler pagar al comptat el traspàs de 4,5 milions. Amb l’1-0, l’equip blaugrana va despertar i encara va tenir alguna ocasió, encara que no gaire clara, mentre que els blancs van intensificar un domini que va arribar a ser aclaparador. Davant d’un rival que amb prou feines inquietava i que semblava grogui, Lucas Vázquez va enviar una pilota al pal i tot seguit, Benzema es va aprofitar de la passivitat d’Umtiti per controlar i batre Ter Stegen (2-0). A la represa, el joc blaugrana va millorar. Messi i Luis Suárez, que va acabar el partit amb molèsties al genoll, van estavellar sengles pilotes al pal i el Barça va gaudir d’alguna ocasió més per, almenys, maquillar el marcador, encara que mai va fer la sensació que es jugaven un títol.

Cristiano Ronaldo va assegurar ahir que la sanció de cinc partits li sembla “exagerada i ridícula” i que el fa sentir-se víctima d’una persecució, després que el comitè d’apel·lació de l’RFEF ratifiqués la sanció. “Impossible quedar-se immune davant d’aquesta situació. Cinc partits!! Em sembla exagerat i ridícul, d’això se’n diu persecució! Gràcies als meus companys pel suport i als seguidors!!!”, va publicar Cristiano a Instagram, acompanyant el seu text amb una imatge de la targeta roja que va veure davant del Barcelona en el partit d’anada. El futbolista portuguès va ser castigat per un partit a causa de la seua expulsió i quatre més per empènyer l’àrbitre De Burgos Bengoetxea. El Madrid va presentar sengles recursos, però Apel·lació els va rebutjar i Cristiano es va perdre el partit d’ahir i també serà absent en les quatre primeres jornades de lliga. Al club blanc li queda la possibilitat d’acudir al TAD. El Bernabéu va corejar el nom de Cristiano en el minut 7 i va protagonitzar una mocadorada contra els arbitratges, amb la qual va mostrar el seu suport al portuguès després de la sanció. “Cristiano, Cristiano” es va escoltar a l’estadi del Madrid abans del clàssic “Juanito Maravilla”. D’altra banda, el Comitè Tècnic d’Àrbitres no denunciarà Zidane malgrat les dures declaracions per la sanció imposada a Cristiano. Els responsables del CTA ho van descartar al considerar que no atempten de “forma greu” contra el col·lectiu arbitral.