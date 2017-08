El Lleida arrenca un bon punt

Redacció Actualitzada 20/08/2017 a les 21:17

L’equip de Gerard Albadalejo iguala el gol inicial del Badalona i obre la Lliga amb un empat (1-1)

© Els jugadors del Lleida, durant el minut de silenci abans del partit al camp del Badalona.

El Lleida ha començat la Lliga sumant un bon punt al camp del Badalona (1-1), el mateix escenari on va obrir la competició la passada temporada amb una derrota. L’era de Gerard Albadalejo s’ha obert per al Lleida arrencant un empat al camp de l’equip que l’any passat va finalitzar cinquè i després d’igualar el gol inicial dels badalonins.



Un Lleida molt renovat, amb tan sols dos jugadors a l’equip inicial que eren la passada temporada -Javi López i Marc Nierga-, ha sabut reaccionar al gol anotat per Enri en el minut 15 i ha tingut ocasions per acabar emportant-se la victòria. Ja en la primera meitat ha pogut marcar abans d’arribar al descans, encara que el Badalona també ha posat en un compromís David Oliveros, el meta del Lleida, que ha tingut alguna intervenció de gran mèrit.



En la segona part el Lleida ha jugat amb més intensitat i en el minut 49 Jorge Félix ha tingut una gran ocasió, amb una rematada alta a la sortida d’un córner, encara que el Badalona ha respost amb un bon rematada que ha parat Oliveros. A poc a poc l’equip d’Albadalejo ha anat assetjant el porter local, fins que en el minut 58 Jorge Félix ha marcat l’1-1. En els últims minuts el Lleida ha tingut ocasions com per haver-se emportat la victòria, sobretot amb un rematada d’Eneko en el minut 89. Al final empat i un bon punt per començar la Lliga. El pròxim partit serà ja en el Camp d’Esports, on el Lleida rebrà el Deportivo Aragón.