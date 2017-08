Campiones d’Europa júniors d’eslàlom

La selecció sub-19, amb la jugadora lleidatana, conquereix el torneig continental de la categoria al superar França || Dos gols en els minuts finals van donar el títol a Espanya

La selecció espanyola femenina, amb la futbolista lleidatana Ainhoa López, va conquerir ahir l’Europeu sub-19 després de remuntar dos vegades un marcador advers, l’última al límit del temps afegit, quan Guijarro va culminar l’èxit amb el 2-3. És el segon títol de la categoria per a la selecció espanyola, que ja va aconseguir aquest torneig el 2004, una revenja contra França, el rival que la va vèncer en el duel decisiu en l’anterior edició, i contra la seua història recent en aquesta competició, en la qual encadenava tres finals perdudes consecutives. Espanya va aixecar primer l’1-0. La selecció va respondre al cop de Bordieu amb un córner llançat per Paula Fernández i rematat per Guijarro en l’1-1. Entre la proposició amb la pilota d’Espanya i l’aposta física de França, va sorgir de nou la rapidíssima Laurent, inabastable a l’espai i efectiva en la definició davant de Ramos per completar el seu fenomenal partit i gairebé el títol amb el 2-1. Fins a la reacció d’Espanya al tram final, amb dos jugades a pilota aturada, les dos llançades amb precisió per Menayo. La primera al minut 85 i rematada de cap per al 2-2 per Egurrola. La segona, al límit del minut 90 i transformada per Guijarro al 3-2 i en l’anhelat títol per a la selecció femenina sub-19.