El Borges jugarà la final

Després d’una espectacular primera part, l’equip de les Garrigues va patir per endur-se la victòria || Amb aquest triomf els de Lleida jugaran amb el Parets, que va vèncer 0-2 el Marca de l’Ham

El FC Borges es va classificar per jugar la final de la Copa Catalunya Amateur al vèncer el CF Begues per 2-3 al camp del conjunt del Baix Llobregat, acabat d’ascendir a Segona Catalana. El conjunt borgenc, nou equip de Primera Catalana, va prendre el control del matx anul·lant per complet el rival a la primera meitat. Exemple d’aquesta superioritat són els quinze córners que va provocar el Borges els primers 45 minuts pels dos que va llançar el CF Begues. Les ocasions per al Borges es van succeir des del minut 10 quan els de les Garrigues van tenir dos