Canut substitueix Pié en el Cadí per problemes de salut

La plantilla, que comença a entrenar-se demà, va passar les revisions mèdiques

Bernat Canut dirigirà el Cadí la Seu en el tram inicial del curs en substitució del tècnic Joan Carles Pié, que se sotmetrà a un tractament mèdic per combatre una malaltia detectada recentment i que l’obliga a guardar repòs. Canut, ajudant de Pié durant les dos últimes temporades, tindrà Pol Salanova com a preparador físic i Xavi Calm en les tasques de fisioteràpia. El nou tècnic està en contacte permanent amb Pié i el Sedis Bàsquet confia plenament en el treball del jove entrenador, format al club també com a jugador. Canut, de 28 anys, va treballar anteriorment amb Andreu