L’Actel Lleida engega motors

Primera sessió de pretemporada amb cinc jugadors del primer equip, incloent-hi el canadenc Ogungbemi-Jackson || Avui s’incorporen Karena i Djukanovic, que abans passen revisió mèdica

La nova temporada de l’Actel Força Lleida es va posar ahir en marxa al Barris Nord amb la primera sessió a les ordres de Borja Comenge, que compleix el segon curs com a tècnic del primer equip, i la participació de cinc jugadors de la plantilla, incloent-hi un dels fitxatges, Jarred Ogungbemi-Jackson. El canadenc, després de passar la revisió mèdica al matí, es va unir a la tarda als jugadors que segueixen de la temporada passada: Juampi Sutina, Marc Rubín de Celis, Miki Feliu i Ablaye Mbaye. Per la seua part, Marc Martí va iniciar els entrenaments la setmana passada amb el Saragossa de la Lliga ACB i s’incorporarà a l’Actel Lleida en els pròxims dies, mentre que Kregor Hermet va acabar dissabte la participació en el Premundial amb la selecció d’Estònia. Per la seua part, el neozelandès Mike Karena i el serbi Brano Djukanovic, els altres dos fitxatges, s’uniran avui al grup una vegada superada la revisió. Les nombroses absències van provocar que Comenge convoqués per a aquestes primeres sessions d’entrenament tres jugadors vinculats aquesta temporada al CB Alpicat: Jordi Bergadà, Albert Lafuente i Víctor Vinós. També van participar-hi el jugador del planter Martí Duch (CB Alpicat), Adrià Rivas (CB Pardinyes) i dos jugadors convidats: Marc Bauzá, que la temporada passada va estar al Marín de la LEB Or, i Alberto Artús, del Grup Barna. L’ajudant de Comenge, Jorge Serna, va manifestar ahir que “durant aquests dies ens va bé l’ajuda de jugadors per les absències, especialment en la posició d’ala pivot, perquè no en tenim cap dels dos”. Per la seua part, Ogungbemi-Jackson va assenyalar que “les últimes setmanes he estat mirant molts vídeos de l’equip. Tinc ganes de començar a treballar, de conèixer els companys i de poder vibrar amb l’afició”. A l’espera d’una última incorporació, un aler, l’equip continuarà entrenant-se aquesta setmana en sessions

dobles

diàries abans de debutar en pretemporada el dimarts 29, davant del Manresa, a Artés.

Simeón valora deixar el bàsquet professional

José Simeón, exjugador de l’Actel Lleida i segon amb més partits al club, va assenyalar en declaracions a Zonadebasquet.com que està valorant deixar el bàsquet professional per ser bomber. “De bomber segur que viuré la resta de la meua vida; del bàsquet, no.”