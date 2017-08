El compte de Twitter del Barça, piratejat de matinada

Va anunciar l’arribada de l’argentí Ángel di María

Aquesta nit els nostres comptes han estat hackejats.

Estem treballant per resoldre-ho al més aviat possible.

Gràcies. — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 23 de agosto de 2017

El compte del FC Barcelona a Twitter ha estat piratejada de matinada, incidència de la qual el club va donar compte a les 6:00 hores. En el període que el compte ha estat 'hackejada', s’ha anunciant l’arribada de l’argentí Ángel di María ("Welcome Ángel di María to FC Barcelona! #DiMariaFCB"), precisament un jugador que és a l’agenda dels barcelonistes.El club ha reaccionat amb el següent missatge: "Aquesta nit els nostres comptes han estat hackejats. Estem treballant per solucionar-lo com més aviat millor. Gràcies per la vostra paciència".Durant el pirateig, el compte ha enviat també el següent missatge: "Hola FC Barcelona. Som OurMine (Grup de Seguretat), si us plau contacteu amb nosaltres. Perdonin-nos la broma", acompanyat el final del redactat amb una emoticona de riure.D’altra banda, quan el compte ja estava piratejat, es va enviar un missatge animant els seguidors que es fes tendència l’etiqueta #FCBHack.