El Força Lleida busca un amistós abans de la Lliga

Borja Comenge veu un equip diferent del de fa un any i vol un aler

L’Actel Força Lleida, que dilluns passat va iniciar la pretemporada, encara busca entre un i dos amistosos per preparar la pròxima Lliga, entre els quals no es preveu jugar davant de cap equip de categoria superior perquè el tècnic, Borja Comenge, va admetre que no veu cap aspecte “positiu” a jugar davant de rivals molt superiors davant dels quals una derrota voluminosa no aporta res. El club té tancats de moment sis amistosos i el tècnic va assenyalar que vol jugar-ne vuit abans d’iniciar la Lliga.

El primer partit serà el pròxim dia 29 a Artés, davant del Manresa, mentre que el 3 de setembre l’equip jugarà a Martorell el primer partit de la Lliga Catalana. El 6 de setembre s’enfrontaran a l’Osca a la capital oscenca, per jugar el 8 a Alguaire davant del Palma, el 17 al Barris Nord davant de l’Osca, en el Trofeu Ciutat de Lleida, i el 20 a les Borges davant del CB Prat, també a Lliga Catalana i busca un rival per jugar entre el 12 i el 14. Borja Comenge va assenyalar ahir que veu un equip diferent del de la passada temporada. “Tenim una plantilla molt compensada, però no sé si la capacitat atlètica serà com la de l’any passat”, va admetre el tècnic, que veu molt difícil la continuïtat d’Alzamora. “Si no segueix, que és el més probable, algú haurà de fer un pas endavant per ocupar el seu rol.” Félix González, per la seua part, no va voler ficar pressió a l’equip. “Cal fer un altre pas endavant i ser competitius en una Lliga molt igualada”, i va dir que el pressupost superarà els 600.000 euros.