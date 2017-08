El Vila-sana fitxa una altra portera i es presentarà amb el campió d’Europa

El CP Vila-sana, que aquesta temporada debutarà en l’OK Lliga femenina, ha ampliat la plantilla amb una nova incorporació. Es tracta de la portera Leire López, de 16 anys, que procedeix del Coslada de Madrid, club que també havia aconseguit l’ascens a la màxima categoria de l’hoquei femení, però que ha renunciat a la seua plaça.

Leire López arriba per competir amb Anna Ferrer i Anna Carazo, les dos porteres del primer equip, i està en disposició de jugar tant amb el primer equip, a l’OK Lliga, com en el segon equip, a Nacional Catalana. “Hem decidit comptar amb tres porters, primer perquè hi hagi més competència pel lloc i després perquè és possible que coincideixin els horaris dels dos equips, per la qual cosa és imprescindible tenir tres jugadores per a aquest lloc”, explicava el president del club del Pla d’Urgell, Ramon Porta.

El club, que iniciarà demà la seua pretemporada, es presentarà davant de l’afició el 28 de setembre contra l’actual campió d’Europa femení, el Voltregà, en partit valedor per a la Copa Esports Penedès. D’altra banda, l’entitat ha arribat a un acord amb l’ajuntament d’Ivars per utilitzar el seu pavelló per a la base mentre duren les obres al de Vila-sana.