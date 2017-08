Palau tindrà una escultura a la porta número 7 de l'estadi

El Lleida li retrà homenatge amb una obra de l’artista lleidatà Frederic Simó

Una estàtua recordarà per sempre Antoni Palau a la nova porta 7 del Camp d’Esports, que el club estrenarà aquest diumenge coincidint amb el primer partit de Lliga, davant el Deportivo Aragón. El club dedicarà una escultura al carismàtic jugador, que va morir el mes de juny passat. L’obra, que s’ha encarregat a l’artista lleidatà Frederic Simó, té la forma del número 7, el del dorsal que lluïa Palau amb la samarreta del Lleida, i estarà ubicat al nou accés a l’estadi que el club dedica al futbolista. Antoni Palau va jugar 464 partits oficials amb el Lleida entre els anys 1982 i 1996, la qual cosa el converteix en el segon futbolista amb més partits, només superat per Miguel Rubió, que en va disputar més de 500. Palau és el que va jugar més temporades al Lleida, amb un total de quinze. La presentació de l’escultura està prevista per a finals de setembre, en un acte que tindrà lloc a la mateixa porta que ja du el seu nom.

Frederic Simó, al qual s’ha encarregat l’obra, és un artesà forjador i manyà que pertany a la tercera generació d’una família de forjadors amb un taller propi a Juneda. L’any 2009 la Generalitat li va concedir el carnet d’artesà.

El Lleida rebrà aquest diumenge la visita del Deportivo Aragón, un equip amb el qual ja es va enfrontar durant la pretemporada, en un amistós a Ricla que va finalitzar amb triomf aragonès per 3-1. El filial del Saragossa, no obstant, va debutar a la Lliga amb una derrota a casa davant del València Mestalla (0-2), amb la qual cosa vindrà a Lleida a estrenar el caseller.

Per a aquest partit, el tècnic del Lleida, Gerard Albadalejo, recupera el porter Diego Rivas, que va ser baixa per sanció a Badalona. També s’ha recuperat Bojan Radulovic, que va rebre un fort cop durant el matx davant del Reus. El Lleida estrenarà en aquest due la nova sectorització que ha fet a l’estadi per delimitar-ne les zones.

Cristian Gómez, a prop de sortir del Lleida i fitxar per l’Hospitalet



Amb la Lliga acabada d’iniciar, el Lleida podria tenir una nova baixa durant les properes hores. Cristian Gómez és molt a prop de rescindir el contracte amb el club i la seua pròxima destinació podria ser l’Hospitalet, on ja va jugar, i que aquesta temporada milita a Tercera divisió amb l’objectiu de tornar a la Segona divisió B. Cristian Gómez va ser convocat a Badalona, però no va jugar ni un minut. D’altra banda, el Lleida continua rastrejant el mercat per incorporar un altre atacant. El club busca un davanter amb capacitat d’anotar gols per arredonir l’equip.