“Quan em va arribar l’oferta de l’Actel no ho vaig dubtar”

Karena diu que va prendre una gran decisió i promet espectacle al Barris Nord

El neozelandès Mike Karena, una de les noves incorporacions de l’Actel Lleida per aquesta temporada, va manifestar ahir que firmar per l’equip de Borja Comenge va ser una decisió que no li va costar gens prendre. “No ho vaig pensar gaire perquè per a mi era una de les millors ofertes que podia tenir a aquelles altures i en tot l’estiu. Així que sóc aquí i no em penedeixo gens de la decisió, ha estat un gran encert”, va assenyalar el pivot de 23 anys durant la presentació oficial al Barris Nord. Karena també va dir que a aquestes altures de la pretemporada amb l’Actel Lleida no pot valorar si és un pas endavant en la seua carrera, ja que la darrera campanya va ser campió de la LEB Plata i un dels jugadors més destacats de la categoria. “Pot ser un esglaó més a la meua carrera, però ara mateix estic centrat en el que puc aportar durant aquesta temporada a l’equip”, va manifestar el jugador, de 2,08 metres.

En aquest sentit, Jorge Serna, ajudant de Borja Comenge, va assenyalar que el neozelandès és un “autèntic atleta. Defensivament sap córrer molt bé la pista i ofensivament es mou molt bé en el pivot baix, amb un bon ganxo. És un jugador espectacular, que farà que el públic del Barris Nord disfruti molt aquesta temporada”.

Serna va afegir que Karena és un pivot que van seguir molt de prop durant la passada temporada a l’Iraurgi i amb el qual van arribar a un acord molt aviat, pràcticament una vegada acabat el curs. Per al pivot neozelandès aquest serà el segon any a les competicions FEB després de debutar professionalment amb els Canterbury Rams del seu país, una vegada finalitzada l’etapa universitària als Estats Units a Wright State.

L’última temporada va fer a Azpeitia una mitjana de 14 punts i 6,3 rebots, el sisè jugador més valorat de la LEB Plata. D’altra banda, no es van exercitar ahir amb la resta dels seus companys Ablaye Mbaye i Jarred Ogungbemi-Jackson, tots dos amb molèsties al genoll.