Gerard Albadalejo aspira que el Camp d’Esports sigui “un camp difícil”

L’entrenador del Lleida, Gerard Albadalejo, espera que l’afició respongui demà, en el primer partit de Lliga al Camp d’Esports, encara que és conscient que en això tindrà molt a veure la trajectòria de l’equip. “L’afició del Lleida sempre respon. Com més partits guanyem, més gent vindrà a veure’ns. L’afició que ve a l’estadi ens anima molt i ens dóna força”, va valorar el tècnic, que té com a única baixa la del porter Diego Rivas, que arrossega una sanció de dos partits del passat play-off.

El tècnic del Lleida assegura que l’equip arriba “bé” a aquest debut a casa i creu que a Badalona es va jugar un bon partit. “La primera part va ser una mica fluixa, però la segona va ser molt completa. Ja tenim ganes de debutar davant l’afició, encara que ja va jugar el Trofeu Emili Vicente, però ara jugarem pels punts.”

Albadalejo admet la importància que l’estadi es converteixi en un fortí. “En totes les categories, no només a la Segona B, l’habitual és que es guanyin més punts a casa que no fora. Hem de treure el màxim de punts del Camp d’Esports i volem que per als rivals el nostre sigui un camp difícil, en el qual costi sumar punts.”

Del rival, el Deportivo Aragón, que es va estrenar a la Lliga amb una derrota a casa davant del València Mestalla (0-2), va advertir que “va tenir un mal resultat, més que un mal partit. Té les característiques d’un filial: jugadors joves, ràpids, descarats, verticals... Potser això els porta a descuidar una mica la part del darrere i intentarem treure’n profit”, va afegir. Pel que fa a l’amistós que van jugar tots dos a Ricla, amb victòria del filial per 3-1, va dir que “ens va servir per comprovar quines són les seues virtuts”.

Va explicar també que hi pot haver canvis a l’equip, però que no estaran condicionats pel fet que la setmana que ve juguin la Copa del Rei davant del Melilla. “No mirem cap altre partit que no sigui el de diumenge. Quan aquest acabi, pensarem en el pròxim.”

El club estrena demà davant del Deportivo Aragón els nous accessos

? El primer partit de Lliga d’aquesta temporada al Camp d’Esports, que el Lleida jugarà demà davant el Deportivo Aragón (20.00), suposarà l’estrena de la sectorització de l’estadi, que reorganitza l’accés al mateix gol per als abonats i per als seguidors en general. Per accedir a Tribuna, es manté l’accés número 1, a Doctor Fleming, per a tota mena de públic, sigui o no abonat. Els seguidors que ocupin localitats a Gol Sud hauran d’entrar per la porta 6, també a Doctor Fleming. L’accés a Lateral es farà per la nova porta 7, dedicada a Antoni Palau (Doctor Fleming), mentre que per a Gol Nord hi ha dos accessos, el 5 i el 12, aquest últim exclusiu per als membres de la Grada d’Animació. Tots dos són al costat del Velòdrom. Premsa i acreditacions continuaran utilitzant la porta 3.