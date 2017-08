Agustí Roc i Silvia Leal, guanyadors de l’Estatal a la Vilaller Vertical Race

Amb 4,5 km i 1.250 metres de desnivell

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La Vilaller Vertical Race va coronar ahir Agustí Roc i Silvia Leal com a guanyadors de l’Skyrunning National Championship Vertical de l’ISF, una prova que es va disputar sobre 4,5 quilòmetres i 1.250 metres de desnivell positiu. El recorregut transitava per camins a Casós i, després, es dirigia fins a Collades dels Vedats, per afrontar la part més dura i vertical, fins al tossal de la Mina, vora 2.250 metres d’altitud.Roc i Marc Pinsach eren dos dels favorits en la categoria masculina i el duel no va decebre els aficionats a les carreres de muntanya. Agustí, de l’Associació Esportiva Matxacuca,