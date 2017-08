Marc Màrquez perd el lideratge del Mundial de MotoGP després de trencar el seu motor a Silverstone

Àlex Màrquez se’n va a terra quan comandava la prova de Moto2

L’italià Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP17) s'ha adjudicat la quarta victòria de la temporada i la segona consecutiva en imposar-se en el Gran Premi d’Anglaterra de MotoGP que es va disputar a Silverstone i que li situa líder del mundial.

El lleidatà Marc Màrquez, fins ara líder del mundial, ha perdut aquesta privilegiada posició en trencar el motor de la seua moto en la volta tretze, quan lluitava per la victòria en el grup de cap.Ants de la sortida ja se sabia que la cursa de MotoGP tindria una baixa, la de l’alemany Jonas Folger (Yamaha YZR M 1), qui va patir un accident en la corba catorze del traçat durant els entrenaments lliures matinals de diumenge, pel que sembla es va deixar anar el mateix pilot de la moto en no trobar-se bé, sense bloquejar els frens en un punt en el qual s’assoleixen els 330 km/h.

A la sortida l’italià Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) va sorprendre el lleidatà Marc Màrquez (Repsol Honda RC 213 V), autor del millor temps d’entrenaments, que es va emportar rere la seua línia al britànic Cal Crutchlow (Honda RC 213 V) i al també espanyol Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1).

Rossi va imposar un fort ritme des del principi que li va portar a aconseguir un avantatge de quatre dècimes de segon en el seu primer gir sobre Màrquez i Viñales, que va donar bona compta de Crutchlow en el gir inicial, com poc després Viñales va fer el mateix amb el pilot de Repsol Honda per intentar evitar que s’anés en solitari el seu company italià.

Per darrere, Àlex Rins, amb la Suzuki GSX RR, va aconseguir la volta ràpida de cursa des de l’onzena posició, però el més rellevant era que el buit de Valentino Rossi cada vegada era més ampli, amb nou rècord de volta ràpida en el tercer gir inclòs, encara que per darrere els seus rivals començaven a "ordenar" les idees després d’unes voltes inicials en les quals no volien cometre errors com una casa que condicionessin el seu rendiment.

En la quarta volta l’avantatge de Valentino Rossi respecte al seu immediat perseguidor, Maverick Viñales, va començar a decréixer, sense que Marc Màrquez, l’italià Andrea Dovizioso (Ducati Desmoseici GP17) i Crutchlow perdessin molt terreny, amb Jorge Lorenzo al capdavant del grup perseguidor d’aquests pilots, en qui també hi havia Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V).

A deu voltes del final, en el desè gir, Marc Màrquez va protagonitzar la seua primera volta ràpida en la seua baralla personal amb Andrea Dovizioso que també va superar Maverick Viñales per intentar fer el mateix amb Valentino Rossi.

Fins a cinc pilots estaven lluitant per la victòria a Silverstone, però aquesta baralla li va permetre a Rossi guanyar uns metres respecte als seus rivals, tot i que encara havien de produir-se algunes sorpreses, com la ruptura per primera vegada de la Repsol Honda de Marc Màrquez, des que va arribar a MotoGP, quan era tercer en la catorzena volta.

Aquesta ruptura de motor de Marc Màrquez li va deixar fora de cursa i també sense opció de defensar el lideratge del mundial .Dovizioso, en tant, ja estava enganxat al rebuf de la moto de Rossi, amb Viñales i Crutchlow uns metres més enrere i Jorge Lorenzo cinquè, defensant-se dels atacs el francès Johann Zarco (Yamaha YZR M 1).

En el divuitè gir Andrea Dovizioso va superar Valentino Rossi en el segon parcial del traçat i va desplegar tot el potencial del seu Ducati, però Maverick Viñales, expectant fins aquell moment, no va tardar a superar el seu company d’equip per intentar evitar que s’escapés "Dovi".

Una mica més enrere, una trista carambola d’Andrea Iannone (Suzuki GSX RR) va tirar per terra les aspiracions del seu compatriota Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP17).

Dovizioso va aconseguir uns metres d’avantatge però Viñales va saber esperar la seua oportunitat i en l’últim gir es va aproximar perillosament al seu rival buscant un buit pel qual superar-lo, encara que no va poder i va haver de conformar-se amb la segona plaça, per davant de Valentino Rossi.

Jorge Lorenzo va aconseguir acabar en una de meritòria cinquena plaça a escassament 3,5 segons del vencedor, el que li atansa cada vegada més al nivell dels pilots de cap del campionat. Dani Pedrosa no va avançar massa en la classificació i la setena posició que va ocupar durant bona part de la cursa va ser la que va aconseguir al final de la mateixa, amb Alex Rins en una meritòria novena plaça, per davant d’Álvaro Bautista (Ducati Desmosedici GP16).

Pol Espargaró (KTM RC 16) va acabar en l’onzena posició, encara que poc després de creuar la línia de meta se’n va anar pels terres en un contratemps molt estrany. Héctor Barberá (Ducati Desmosedici GP16) va entrar novament en els punts a l’ésser catorzè, en tant que Aleix Espargaró no va poder acabar la cursa al manillar del seu Aprilia RS-GP, probablement condicionat pels problemes físics que va arrossegar durant tot el cap de setmana anglès.