Premi a l’estratègia

El Pardinyes s’imposa en un amistós a l’Igualada aconseguint dos gols a pilota aturada || L’encert en defensa va evitar clares ocasions de les locals

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

El Pardinyes femení es va imposar 1-3 en la visita a Igualada en un partit amistós en el qual l’estratègia va donar premi per a l’equip lleidatà, ja que dos gols van ser fruit del treball de pissarra. En el primer temps no hi va haver gols i el joc va estar anivellat i molt disputat, amb poques ocasions per a tots dos equips i amb un bon treball defensiu del Pardinyes, que va provocar que les úniques aproximacions locals fossin en jugades d’estratègia.En el segon període, l’equip de David Viñes va fer un pas endavant i va protagonitzar ocasions