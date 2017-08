La lluita Mayweather júnior i McGregor, una burla milionària, amb l'esport de la boxa

Experts critiquen que cap dels protagonistes del "combat del segle" no van sortir a boxejar

© Un moment del combat EFE

Els promotors Oscar de la Hoya i Bob Arum juntament amb els grans campions de la boxa van coincidir després de veure la "farsa" de baralla que van protagonitzar la passada nit Floyd Mayweather júnior i el peleador irlandès d’arts marcials mixta Conor McGregor que ambdós "es van burlar" de la boxa.



De la Hoya va dir que el vist la passada nit alT-Mobile Arena de Las Vegas simplement va ser una "vergonya" en tots els aspectes, en no donar-se cap tipus d’accions de boxa perquè cap dels dos rivals van sortir a boxejar. "Es pot veure el vídeo de la baralla i es comprovarà que tot el que va escenificar sobre el quadrilàter va ser patètic, simplement es va tractar, com ja havíem avançat d’una burla milionària, que els que havien de vetllar per la integritat de l’esport de la boxa la van permetre," va manifestar de la Fossa.



El mateix sentir va manifestar el llegendari Arum, que si va ser a Las Vegas, però per firmar un contracte amb la cadena de televisió ESPN per transmetre importants combats que realcin de nou la importància de l’esport de la boxa. "No hi ha res nou que s’hagi de dir, ho avancem que tot era un muntatge i una lamentable exhibició l’única finalitat de la qual era enganyar els aficionats, posant a l’esport de boxa de pantalla", va assenyalar Arum, que va rebutjar per complet la insinuació de Leonard Ellerbe, de Mayweather Promotions, que havia estat Top Rank, la seua companyia, la que va voler muntar-lo, però Dana White, president de l’UFC, que controla els interessos de McGregor, es va negar.



Arum va dir que estava per a coses més serioses que respondre a una altra mentida més d’Ellerbe, al que l’únic que li interessava era la "mentida", com aquell sense fi d’anuncis de retirades de Mayweather júniors, per després tornar a prestar-se a un grotesc espectacle circense, que el més trist de tot, segons Arum, és que ni va servir per divertir perquè McGregor no sabia com colpejar amb el guant tancat.



El fracàs més important del muntatge circense viscut la passada nit a Las Vegas va ser la declaració taxativa del propi White que tot just concloure la baralla entre Mayweather júnior i McGregor, que va guanyar el púgil nord-americà per nocáut tècnic en el desè assalt, va assegurar que no hi hauria més professionals de les arts marcials mixtes que tornin a pujar al quadrilàter.



Encara que d’altra banda, d’alguna manera va avançar que una possible revenja de McGregor amb Mayweather júnior podria donar-se, en dir que el li aconsellava al seu pupil que no ho fes.



White també avança que espera parlar amb McGregor sobre la seua tornada a les arts marcials mixtes molt aviat, i que segurament el seu retorn serà un èxit rotund per l’espectacle que va oferir al ring davant d’un gran com Mayweather júnior. "Va ser una bona experiència, però no vull si més no imaginar que es podria repetir, no vull esmentar això amb els meus lluitadors", va comentar White. "L’esdeveniment viscut va ser únic, les dos grans estrelles de l’esport enfrontant-se, probablement mai no torni a succeir, tant de bo", va afegir.



Mentre Miguel Cotto, nou campió del món dins de la categoria Superwelter, sisè títol en el seu historial com professional, fins les dos grans estrelles del moment, el mexicà Saúl Álvarez i el kazakh Gennady Golovkin, que mantindran un gran duel el proper 16 de setembre, tots van ser unànimes en assegurar que els que li donen el més mínim crèdit a McGregor és que no saben absolutament res de boxa. "Ambdós van donar un espectacle lamentable com a boxejadors, un perquè no sabia ni posicionar-se, ni de bon tros col·locar un cop que saben fins els nens que comencen al gimnàs, i l’altre per no destrossar des del primer assalt al seu rival", va assenyalar Arum. "Va ser la baralla de boxa més matussera a la història de Las Vegas".



Però el més irònic d’aquesta realitat és que el lluitador que no va saber connectar-lo ni un cop potent a Mayweather es va emportar una borsa de 30 milions de dòlars, que podrà incrementar de manera considerable amb els ingressos dels drets de la televisió de pagament. Mentre que a les portes del seu camerí en el T-Mobile Arena, els famosos de Hollywood i el món de la faràndula el van esperar per felicitar-lo per l’espectacle que havia donat.



El propi va succeir amb Mayweather júnior, que va ser lloat per tots els que no volen veure la manera com utilitza i es burla de l’esport de la boxa, per guanyar 100 milions de borsa garantida i després tenir el marge d’incrementar els ingressos fins, almenys, els 200 milions de dòlars.



També la Comissió Atlètica de Nevada es va aprofitar de la "burla" en rebre més de 10 milions de dòlars, per certificar com lluita de boxa a una "farsa" i ja sense cap tipus d’escrúpol i dissimulació el món de les apostes, que ho tenien tot preparada per al triomf "assegurança" de Mayweather júnior, que fins va intentar a apostar per si mateix 400.000 dòlars, sense èxit, per l’engany hauria estat ja de presó.