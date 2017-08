Mateixa base, mateix objectiu

CF l’Albi. El club de les Garrigues inicia una nova temporada apostant pel gruix de l’equip que va aconseguir salvar-se en les jornades finals i amb el repte de fer-ho de nou sense patir

El CF l’Albi afronta una nova temporada a Segona Catalana, després de salvar la categoria en les últimes jornades d’un campionat en el qual va finalitzar onzè amb 38 punts, només tres per sobre de la zona de descens. En aquesta nova temporada, l’objectiu continua sent mantenir-se, tal com va afirmar l’entrenador, Raül Fernández. “L’objectiu sempre ha estat la permanència, i a partir d’aquí, com més amunt estiguem, millor”, va declarar. Fernández, que complirà la sisena temporada al capdavant de l’equip, es va mostrar satisfet amb la plantilla que s’ha confeccionat de cara a la nova campanya. “Som força gent i l’equip té moltes ganes de fer una bona temporada”, destaca. A pesar que en aquesta pretemporada l’equip no ha pogut treballar al complet, compta amb vint-i-cinc efectius, dels quals disset segueixen de la temporada passada. Així doncs, el club ha apostat per la base de l’any passat reforçant cada línia amb una o dos incorporacions, totes de jugadors que no superen els 20 anys, excepte en el cas de Xavi Ciurana, de 22 i procedent del Nàstic de Tarragona. A la davantera, tornarà a comptar amb Salat, exjugador de la UE Lleida. L’Albi començarà la competició el pròxim 3 de setembre, a les 18.00 hores, rebent el Térmens.