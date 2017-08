ICG Software patrocinarà els 22 equips del Mig Segrià

Club que aglutina cinc poblacions

El grup tecnològic ICG Software patrocinarà aquesta temporada els vint-i-dos equips de futbol base del Club Esportiu Mig Segrià, una entitat que aglutina les poblacions de Torrefarrera, Rosselló, Alguaire, Benavent i Vilanova de Segrià. L’acord, d’un any de durada, el van firmar ahir el president d’ICG, Andreu Pi; el president del CE Mig Segrià, Jaume Vila, i l’alcalde de Torrefarrera, Jordi Latorre.

El CE Mig Segrià compta amb un total de 250 jugadors repartits en dos equips de categoria debutant (futbol 5), quatre prebenjamins, quatre més benjamins i sis alevins (futbol 7), i tres infantils, dos cadets i un juvenil (futbol 11). El president del club, Jaume Vila, va assegurar que “és una satisfacció per al club comptar amb un patrocinador com ICG, que és present a tot el món”. Per la seua part, el president d’ICG, Andreu Pi, va explicar que “a ICG tenim interès a afegir-nos al projecte esportiu d’aquest club per la nostra vinculació amb Torrefarrera, amb el Segrià i amb el conjunt del territori”. A l’acte va assistir, entre d’altres, el vicepresident de l’FCF, Jordi Terés.