El Lleida fitxa el migcampista Manu Molina, procedent del Deportivo

Actualitzada 01/09/2017 a les 17:54

El futbolista ha signat per a dos temporades

© Manu Molina Lleida Esportiu

El Lleida Esportiu i Manuel Antonio Molina Valero (Huelva, 20-11-1991), conegut futbolísticament com a Manu Molina, han arribat a un acord perquè el jugador s’incorpori a l’equip que dirigeix Gerard Albadalejo.



El futbolista signa per dos temporades i arriba lliure després d’acabar el seu contracte amb el RC Deportivo de la Coruña.

El jugador, format a les categories inferiors del RCD Espanyol, juga de migcampista ofensiu. Compta amb experiència a la categoria després d’haver jugat amb el mateix filial del conjunt perico, el València Mestalla i el Recreativo de Huelva, el club de la seva terra.



Molina també ha jugat a Segona Divisió amb el SD Huesca (23 partits) i amb el Recreativo de Huelva (26 partits), categoria en la qual va anotar dos gols. No obstant això, el jugador va arribar a l’elit de la mà de Mauricio Pochettino, que la temporada 2010-11 el va alinear en 7 partits a Primera Divisió amb la samarreta de l’Espanyol i dos més a la Copa del Rei amb només 19 anys.