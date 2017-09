Ogungbemi-Jackson diu que “no jugo pel que posa darrere de la samarreta, sinó pel que porta davant, per l’escut” || Fa temps que estudia l’equip

Jarred Ogungbemi-Jackson va demostrar ahir que és un dels jugadors més compromesos que han passat pel Barris Nord en les últimes temporades. Durant la presentació oficial com nou base de l’Actel Lleida, el canadenc va manifestar que “estic desitjant que arranqui la temporada i treballar molt dur. M’hi deixaré la pell per guanyar els partits, per respectar els meus companys, l’equip i el club, perquè jo jugo no pel que posa darrere de la samarreta, sinó pel que porto davant, per l’escut. És el Lleida i és el més important”, va afegir. Quant als motius per recalar en un equip de la LEB Or després de passar els últims anys a la màxima categoria de Portugal, el base de l’Actel Lleida va dir que “tot apuntava que aquest és el lloc en què havia de ser, em donava bon feeling. Tan aviat vaig rebre l’oferta, ho vaig parlar amb la família i tot encaixava. Des de petit, des que tenia 12 anys, he volgut jugar a Espanya i és una gran oportunitat per a mi”, va afegir Jarred.

Com a mostra de la implicació amb el projecte, el canadenc va estar en contacte continu amb Comenge, estudiant vídeos de la passada temporada i analitzant la manera de jugar de l’Actel Lleida. “Volia saber com volia jugar Borja. Vaig estar setmanes estudiant sistemes i els companys que tindria per saber la seua manera de moure’s a la pista i les seues millors situacions de tir”, va manifestar.

Hermet ja treballa amb la resta dels companys

L’ala pivot Kregor Hermet, després de debutar amb la selecció estoniana a la primera fase del Premundial, s’ha reincorporat als entrenaments de l’Actel Lleida, per la qual cosa només queda per arribar el lleidatà Marc Martí, que està completant part de la pretemporada amb el Saragossa de l’ACB. D’altra banda, el júnior inicia avui al Barris Nord, a les 19.45, la fase de promoció a Preferent.