Rossi demana disculpes per trencar-se tíbia i peroné i espera tornar aviat

EFE Actualitzada 01/09/2017 a les 11:17

El pilot italià es va lesionar aquest dijous mentre s’entrenava fent Enduro

© El pilot italià Valentino Rossi. EFE

L’italià Valentino Rossi, que aquest dijous es va fracturar tíbia i peroné amb desplaçament mentre s’entrenava fent Enduro, demana disculpes en una nota de premsa difosa per l’equip i espera tornar aviat pujar a la moto. "L’operació va anar bé i aquest matí, quan m’he despertat, em sentia bé; m’agradaria donar les gràcies a l’equip mèdic de l’hospital Riuniti de Ancona, en particular al doctor Raffaele Pascarella que em va operar i també demanar disculpes per l’accident, del que espero tornar com més aviat millor sobre la meua moto i donaré el màxim perquè sigui així," assenyala la nota de l’equip Yamaha de MotoGP.



Rossi va tenir ahir una caiguda mentre practicava Enduro en la que es va produir la fractura de tíbia i peroné, amb desplaçament, de la cama dreta, la mateixa que es va lesionar durant els entrenaments del Gran Premi d’Itàlia de 2010 al circuit de Mugello que va obligar al seu ingrés a l’Hospital Civil d’Urbino, des del qual va ser traslladat després de la primera assistència a l’hospital Universitari Riuniti de Ancona.



Allà, Valentino Rossi va ser intervingut quirúrgicament, entre les dos i les tres de la matinada pel traumatòleg Raffaele Pascarella, director mèdic de la divisió d’Ortopèdia i Traumatologia de l’esmentat hospital, que va utilitzar "cargols i un clau intramedular, per fixar la fractura, sense més complicacions".



En la seua anterior lesió d’aquestes característiques, el pilot italià va tardar 41 dies a tornar a pujar-se a la moto, per la qual cosa Rossi es perdrà, almenys, els Grans Premis de San Marino i Motorland Aragón, que es disputen durant el mes de setembre i podria pensar a reaparèixer per al Gran Premi del Japó, que comença el 13 d’octubre, 43 dies després de patir aquest nou contratemps.