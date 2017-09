“Vull fer-ho bé aquí per arribar a Segona A”

El Lleida presenta Iván Agudo, que ja ha marcat dos gols en tres partits

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Iván Agudo (Castelló, 28-6-1993) ha canviat en unes setmanes el Badalona pel Lleida, previ pas per la Cultural Leonesa, que el va fitxar del club barceloní i que ara l’ha cedit al Lleida. Encara que el club lleidatà va presentar ahir el jugador, aquest ja ha participat en els tres partits oficials que ha jugat l’equip –dos de Lliga i un de Copa–, en els quals ha marcat dos gols. Agudo té clar que el seu objectiu és ajudar que el Lleida estigui al més amunt possible i que això l’ajudi a arribar per fi a la Segona divisió A.“Quan