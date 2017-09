El Lleida es reforça amb Manu Molina

Ve del Deportivo i va jugar a Primera

El Lleida va aprofitar ahir l’última jornada del mercat de fitxatges per incorporar un nou futbolista, Manu Molina, amb el qual dóna per tancada la plantilla. Manu Molina (Huelva, 20-11-1991) arriba del Deportivo de la Corunya, amb el filial del qual, el Deportivo Fabril, va jugar la temporada passada 26 partits a Tercera divisió, en què va fer cinc gols. Centrecampista ofensiu, es va formar a les categories inferiors de l’Espanyol, té experiència a Primera divisió i ha firmat per dos temporades. Va debutar a Segona B amb l’Espanyol B la temporada 2009-2010, en la qual va jugar 25 partits. Va passar llavors al primer equip, de mans del tècnic Mauricio Pochettino. A la màxima categoria, va disputar un total de 7 partits. La 2011-2012 va jugar amb l’Osca a Segona A, per passar llavors al València Mestalla, on va estar dos temporades, la 2012-2013 i la 2013-2014. En aquesta també va formar part de la primera plantilla del València, encara que no va arribar a jugar a Primera. La 2014-2015 es va incorporar al Recreativo, a Segona A i, després del descens a Segona B, va jugar amb el conjunt de la seua ciutat a la categoria de bronze, abans de passar al Deportivo, per reforçar el filial.

El Lleida Esportiu també va arribar ahir a un acord amb Cristian Gómez per rescindir el contracte que els unia. La seua nova destinació és l’Hospitalet, club en el qual ja va jugar i que ara milita a la Tercera divisió. Ahir va dir en el seu compte de Twitter: “Molt feliç de tornar a casa!!! No hi ha res com sentir-se a gust i valorat!” D’altra banda, la plantilla del Lleida partirà avui cap a Girona, on es concentrarà aquesta nit de cara al partit de demà davant del Peralada (12.00). L’equip ha saldat amb empat els seus dos primers encontres.

“Espero la màxima dificultat per part del Peralada”

El tècnic del Lleida, Gerard Albadalejo, no es fia del rival de demà, el Peralada, malgrat que ha perdut els dos partits de Lliga que ha jugat. “Espero un partit de la màxima dificultat. Sumen dos derrotes, però van tractar de tu a tu el Mallorca i no van fer un mal partit davant del València B, a pesar que van perdre 4-1”, va explicar. “És un camp petit, gairebé segur que farà vent i són jugadors fitxats per ajudar el Girona. De manera que segur que ens exigiran molt.”