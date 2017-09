L’Actel Lleida demana al Saragossa que Martí pugui jugar demà

Primer partit de Lliga Catalana a Martorell

L’Actel Força Lleida espera poder comptar demà amb Marc Martí en el primer partit de la Lliga Catalana que disputa a la pista del Martorell (12.30), per la qual cosa ha demanat al Saragossa que el lleidatà obri un parèntesi durant la seua pretemporada amb l’equip aragonès. Martí, cedit pel Saragossa a l’Actel Lleida una temporada més, té previst reincorporar-se als entrenaments del conjunt que dirigeix Borja Comenge el dia 15, però el tècnic vol que el de Belianes reforci la plantilla en el primer partit oficial del curs. “Confiem que pugui venir a ajudar-nos, encara que sigui durant uns minuts”, va manifestar ahir l’entrenador. Qui sí que debutarà serà Hermet, que ha pogut completar la primera setmana de treball després de tornar de la concentració amb la selecció d’Estònia. “La Lliga Catalana és una competició que ens fa una especial il·lusió, i per això treballarem per emportar-nos la victòria i intentar assolir la final, que també ens agradaria guanyar”, va afegir Comenge.

Demà pot tancar-se també la incorporació de l’aler nord-americà amb experiència a Europa, ja que el club que el pretén a Grècia ha de prendre una decisió en la seua contractació. “Som el seu pla B, però espero que pugui venir, perquè és un jugador que ens fa il·lusió. En el cas que la resposta sigui negativa, encara haurem d’esperar, perquè és el nostre primer objectiu”, va dir Comenge. Va afegir que esperen una resposta d’Alzamora, encara que continuen treballant al mercat per trobar un pivot que puguin vincular al CB Alpicat.

D’altra banda, els jugadors ahir van dinar junts i després van tenir una activitat lúdica amb karts a Menàrguens.