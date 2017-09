Primera victòria del Lleida!!!

Venç per 0-1 a Peralada amb un gol de Moustapha després de dos empats consecutius

El Lleida ha aconseguit aquest migdia a Peralada la seua primera victòria de la temporada a la Lliga. Després d’encadenar dos empats en les dos primeres jornades de Lliga, l’equip que entrena Gerard Albadalejo ha derrotat el Peralada per 0-1, gràcies a un gol marcat per Moustapha en el minut 75.

El Lleida encadena la seua segona victòria, després de l’aconseguida dimecres passat a la Copa del Rei davant el Melilla, així com el seu segon partit sense encaixar gols. L’equip lleidatà ha mantingut la solvència defensiva i ha generat diverses ocasions de perill. En una d’elles, en una acció d’estratègia, ha arribat el gol que li ha donat la victòria.

Després d’una primera part més equilibrada i amb poques ocasions, a la segona el partit s’ha animat i tant el Peralada com el Lleida han tingut ocasions per marcar. La bona actuació del porter Oliveros ha estat fonamental per mantenir-ne zero la porteria lleidatana, mentre que en atac, el Lleida ha pogut marcar algun gol més.

L’equip suma ara cinc punts i tornarà a jugar dimecres en el camp del Mallorca, encara que serà en partit corresponent a la segona ronda de la Copa del Rei.