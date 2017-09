El Memorial Joan Miró reunirà a Mollerussa dotze conjunts alevins

Dissabte, en la setena edició del torneig

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La setena edició del Torneig Ciutat de Mollerussa i Memorial Joan Miró de categoria alevina reunirà dissabte dotze conjunts de primer nivell de Catalunya i Aragó. Entre els participants hi ha el Reial Saragossa, que hi ha anat des de la primera edició del torneig, així com el Gimnàstic de Manresa, el Nàstic de Tarragona i el Lleida Esportiu. També competiran els dos equips alevins amb els quals compta aquesta temporada el club amfitrió, el CFJ Mollerussa, i també hi assistiran representants del FC Andorra i Amposta, entre altres entitats. Els partits, que es disputaran al Municipal, seran de 20