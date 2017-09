El nou Actel Lleida il·lusiona

Ha assolit els 763 abonats, un 21 per cent més que la temporada anterior || Un bus urbà promociona fins a l’octubre el club i la presentació del dia 17

L’Actel Força Lleida ja ha assolit els 763 socis a menys d’un mes perquè arranqui la LEB Or, la qual cosa implica un augment del 21% respecte al 2016, quan a aquestes altures en tenia 602 de registrats. Per continuar augmentant la massa social, un bus urbà promocionarà la imatge del Força Lleida fins a l’1 d’octubre, buscant nous abonats i aficionats i perquè assisteixin al partit de presentació del dia 17 davant l’Osca al Barris Nord. Per a aquesta actuació de màrqueting, s’ha triat la línia 7 (Costa Magraners-Avinguda Sant Pere-Secà), ja que és la que recorre més barris de la ciutat.

En aquest sentit, el president del club, Félix González, va manifestar ahir que “volem atansar-nos al major nombre de persones a través d’un mitjà de transport molt utilitzat com és l’autobús urbà”.

Plantilla i cos tècnic van ser els encarregats d’estrenar la nova retolació del bus, que ja va poder veure’s ahir pels carrers de la ciutat, amb un trajecte que els va portar des dels Camps Elisis fins al Barris Nord, on tenien prevista una sessió d’entrenament.

Els abonaments de la temporada tenen un preu d’entre els 300 euros de la zona VIP i els 5 per a socis infantils, i des d’ahir poden retirar-se a les oficines del Barris Nord en horari de 16.30 a 20.30.

Martí: “Tenia ganes de començar”

Marc Martí, que va avançar la incorporació als entrenaments de l’Actel, va dir ahir que “li vaig demanar al Saragossa quedar-me perquè ells ja tenen tots els jugadors i tenia ganes de començar a entrenar-me amb els companys”. “A més, em feia il·lusió jugar els primers minuts a la Lliga Catalana”, va afegir el lleidatà.