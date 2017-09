Marc Màrquez assegura voler "girar full de l'última cursa"

El pilot de Cervera va perdre el lideratge del mundial de MotoGP en trencar el motor de la seua moto a Silverstone

El lleidatà Marc Márquez, que va perdre el lideratge del mundial de MotoGP en trencar el motor de la seua moto a Silverstone (Anglaterra) diu voler "girar full de l’última cursa" per afrontar el Gran Premi de San Marino que es disputa aquest cap de setmana al circuit "Marco Simoncelli de Misano Adriático.

"Intentarem fer un bon cap de setmana a Misano, girant full de l’última cursa ja que l’important és que últimament hem estat competitius en tota mena de circuits, així que anem a Misano, un traçat sinuós i estret, amb el mateix enfocament i la mateixa mentalitat que ens ha funcionat tan bé fins aquest moment", explica en la nota de premsa de l’equip Repsol Honda.

"Intentarem ser el més forts possible, no pensant només en la victòria com a únic objectiu, sinó a estar preparats per lluitar per això si tenim l’oportunitat", va assenyalar Márquez.

A més, el pilot de Repsol Honda, ara segon a la classificació provisional del Mundial a nou punts de l’italià Andrea Dovizioso, va comentar que treballarà "per aconseguir el millor resultat possible".

"A l’agost vam fer un entrenament positiu allà, així que estem preparats per començar bé des de divendres al matí", va afirmar Marc Márquez.