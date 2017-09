Uns 400 corredors a la V Cursa de la Vaca el dia 17

Distàncies de 10 i 5 km a Vallfogona

La CE Cansallebres de Vallfogona de Balaguer, amb el suport de l’ajuntament de la localitat i la Diputació, organitza la cinquena edició de la Cursa de la Vaca, que tindrà lloc el proper dia 17, a partir de les 10.00 hores, amb la previsió d’uns 400 corredors inscrits. La prova, que va ser presentada ahir a la Diputació, consta de dos carreres de deu quilòmetres (Cursa de la Vaca pròpiament dita) i de cinc quilòmetres (Cursa de la Vedella).

La sortida i l’arribada estaran ubicades a les piscines municipals i hi haurà dos avituallaments líquids durant el recorregut de la distància de 10 quilòmetres i un a la de 5 km. Així mateix, cada dos quilòmetres del circuit hi ha previstos punts d’animació i música. Paral·lelament s’organitzen activitats per als més petits. A més dels premis habituals hi haurà un premi especial per als guanyadors d’un speed point, tant en categoria masculina com femenina. La prova de Vallfogona és puntuable per a la Lliga Ponent Eurosomni i té com a objectiu donar a conèixer les vaqueries de la població i de la comarca de la Noguera.