El Lleida, a tercera ronda per quarta vegada en cinc anys

El club, que coneixerà avui el pròxim rival, ha passat 7 de 9 tandes de penals

El Lleida estarà per quarta vegada en els cinc últims anys a la tercera ronda de la Copa del Rei. És la final per als equips de Segona B que, si superen aquesta eliminatòria, tenen com a premi jugar contra un dels equips de Primera que participen en competicions europees. L’equip de Gerard Albadalejo coneixerà avui el pròxim rival d’una eliminatòria que es disputarà el dia 20.Els lleidatans, que han superat cinc anys seguits la primera ronda, van eliminar aquest dimecres passat el Mallorca, a Son Moix, a la tanda de penals, després que el partit i la pròrroga finalitzessin