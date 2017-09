Vora 300 km i 5.200 m de desnivell en 3 etapes

Els lleidatans Marc Tugues i Joel Bernardes sortiran dimarts que ve, dia 12, cap a Tel-Aviv per córrer l’exigent Epic Israel, prova de tres etapes que es disputarà els dies 14 i 16 amb una participació d’uns 600 duos.

És la cinquena edició d’aquesta espectacular cursa, que ha evolucionat any rere any i que compta cada vegada amb més prestigi, a banda de “vendre’s” el recorregut, a través de l’organització dirigida pel mateix ministeri de Turisme hebreu (IMOT), com una cosa especial ja que passa per molts llocs de la denominada Terra Santa. En total, seran tres etapes i gairebé 300 quilòmetres de recorregut (90, 100 i 60 km) i més de 5.200 metres de desnivell positiu amb un traçat sinuós de les pistes i senders pels quals discorre la carrera.



La prova forma part d’un projecte que continuarà el 2018 a la Cape Epic de Sud-àfrica i al Canadà

“És la primera cursa que faré després de la Titan Desert el 2010 i l’objectiu és acabar-la. Hi anem amb la intenció de filmar la nostra experiència amb l’objectiu de realitzar un documental i poder compartir-lo públicament”, assenyala Marc Tugues, que ara està més bolcat en la seua faceta com a entrenador i alhora director gerent del Bike Parc de Vila-sana, on s’entrenen figures estatals i internacionals. Per la seua part, Joel Bernardes compta amb àmplia experiència en carreres com l’Andalusia Bike Race i la Pedals de Foc Non Stop.

La cursa d’Israel és la primera carrera de les tres que formen part del projecte de Marc Tugues de córrer algunes de les proves més exigents. El mes de març del 2018 participarà en l’ABSAB Cape Epic de Sud-àfrica, el considerat Tour de França del BTT, i el juliol a la BC Bike Race del Canadà, que està situada entre les deu millors del món de MTB.