Márquez domina el primer entrenament lliure al GP de San Marino

EFE Actualitzada 08/09/2017 a les 12:19

Les previsions meteorològiques assenyalen un cap de setmana molt inestable

© Marc Márquez a Misano Box Repsol

El lleidatà Marc Márquez va dominar gairebé des del principi la primera tanda d’entrenaments lliures per al Gran Premi de San Marino de MotoGP al circuit Marco Simoncelli de Misano, en la qual el líder del mundial, l’italià Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP17) va acabar tercer en la seua última volta. Márquez, amb un registre de 1:33.556 va ser el primer líder sòlid de la sessió i en aquesta posició de privilegi es va mantenir mentre la pista s’assecava a marxes forçades després del pas primer de les Moto3 i un augment de les temperatures en aquesta zona de la costa de l’Adriàtic, sense que la pluja aparegués en cap moment com en la jornada precedent.



La rebuda a Misano no va poder ser més desesperançadora ja que una intensa i constant tempesta va rebre dijous a tots els participants del campionat del món de motociclisme, amb algunes zones negades d’aigua per la intensitat de la mateixa en determinats moments.



Encara que les previsions meteorològiques assenyalen un cap de setmana molt inestable, els primers entrenaments lliures es van poder disputar amb un carril d’asfalt sec i cada vegada més ample, en els que Marc Márquez es va convertir en el referent per als seus rivals.



Després d’ell va acabar el pilot de proves de Ducati, la fàbrica del qual es troba a escassament vuitanta quilòmetres d’aquest traçat i per tant és un traçat molt conegut per als pilots de Borgo Panigale, que no en va va col·locar quatre de les seues motos en les sis primeres posicions de la taula de temps inicial.



Per darrere de Pirro va acabar Andrea Dovizioso, el líder del mundial, que va ser bastant temps al seu taller configurant i preparant la moto per aconseguir al final atansar-se al pilot de Repsol Honda, que va marcar unes diferències importants respecte als seus rivals més directes, amb quatre dècimes de segon sobre Pirro i més de sis respecte a Dovizioso.



Abans de ser doblegat per Dovizioso, la tercera posició havia estat per al britànic Cal Crutchlow (Honda RC 213 V), qui va arribar a veure compromesa la seua participació en la segona cursa italiana en patir un tall al dit índex de la mà esquerra en un accident domèstic previ a la seua arribada a Misano, encara que el pilot natural de Coventry ha demostrat que el contratemps no li ha d’impedir de rendir al màxim.



Les condicions de la pista van jugar alguna mala passada, encara que totes elles sense conseqüències físiques, tan sols els lògics danys materials, als britànics Bradley Smith (KTM RC 16) i Sam Lowes (Aprilia RS-GP), el francès Johann Zarco (Yamaha YZR M 1) i el català Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP).