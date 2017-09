Sense opcions al Palau

L’ICG Software debuta a la Lliga Catalana amb una derrota a la pista del Barça || Els d’Albert Folguera reben dijous l’Alcoi al pavelló Onze de Setembre

L’ICG Software va debutar ahir a la Lliga Catalana amb una derrota per 8-1 al Palau Blaugrana davant del Barcelona. Va ser un partit desigual –també era el primer de la pretemporada per al Llista– en el qual els lleidatans només van poder frenar els blaugranes a la primera part i van ser clarament superats a la segona. El Llista encara no té l’equip al complet, ja que encara no s’han incorporat dos dels fitxatges, els germans Bruno i Roberto Di Benedetto que han participat, amb la seua selecció, França, als World Roller Games de la Xina.L’ICG, encara mancat de