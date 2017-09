Arnau Farré, setè en la primera jornada del GP de la República Txeca

El lleidatà Arnau Farré va acabar setè en la primera jornada del Gran Premi de la República Txeca de trial, puntuable per al Mundial de l’especialitat. El pilot de Vilanova de Segrià va acabar amb un temps de 28.28 segons, amb Toni Bou en primera posició, la qual cosa li dóna l’últim lloc per a la sortida de la prova d’avui, que pot coronar-lo com a campió del món.

Bou, que va ser el segon a atacar la zona de classificació, va volar sobre les pedres del recorregut i va deixar el crono en 25.32 segons.

La pluja d’ahir deixarà el recorregut, d’uns set quilòmetres, més delicat que quan els pilots han vist les zones.

Per la seua banda, Jaime Busto va cedir temps a l’inici de la zona i va finalitzar en quart lloc, a menys de dos segons de Bou. Takahisa Fujinami va acabar en desè lloc i avui haurà de lluitar per millorar, en el recorregut de quinze zones i dos voltes, per tenir opcions de lluitar pel tercer lloc del campionat, que actualment ocupa Busto. Albert Cabestany va ser segon, mentre que la tercera posició va ser per al britànic James Dabill.

Arnau Farré ocupa ara mateix la dotzena posició a la general del Mundial, amb 25 punts, mentre que Miquel Gelabert, el pilot que el precedeix en la classificació, en suma 40.